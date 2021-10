Vrachtwagen verspert E313 in Ranst: veel verkeershinder in de Kempen

In Ranst heeft een vrachtwagen de E313 richting Hasselt een tijdlang versperd. De chauffeur was de controle over het stuur kwijtgeraakt, vermoedelijk door een klapband. De vrachtwagen stond volledig schuin in de breedte van de snelweg. Intussen is de snelweg weer vrij, maar er is wel veel verkeershinder, ook op de omliggende gewestwegen in de Kempen.