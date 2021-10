Gokreclame wordt tot minimum herleid op de VRT 

"We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een belangrijke stap nemen op vlak van de bescherming van consumenten en dat we een gunstige invloed zullen hebben op de verslavingsproblematiek van heel wat mediagebruikers”, reageert VRT-directeur Karen Donders.

In 2025 zal uiteindelijk nog maar zelden promotie voor kansspelen te zien zijn op de VRT. Een minimum dus, maar geen volledige schrapping. Als een kansspelbedrijf sponsor is van een sportevent en de visibiliteit van die partner essentieel is voor het verwerven van de uitzendrechten op het event, dan zal die vorm van reclame onder strikt decretale regels wel behouden blijven.

Bovendien is een totaalverbod op gokreclame een bevoegdheid van de federale overheid, verklaart Vlaams minister van Media Dalle. "De VRT gaat nu wel het voortouw nemen om het drastisch te beperken. In elk geval is dit een pleidooi om op federaal niveau de regels rond gokreclame veel strikter te maken."