VRT schrapt gokreclame, hoognodig vindt verslavingsexperte: "1 tot 3 procent volwassenen is probleemgokker"

Hoofd van het expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) Kathleen Peleman vindt de maatregel een eerste stap in de goede richting, want de gokproblematiek in ons land is net als in de rest van Europa erg groot. "Het is moeilijk om te meten, maar in Europa zeggen we dat één tot drie procent van de volwassen bevolking een probleemgokker is."