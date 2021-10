Wallonië voert uitbreiding van coronapas in vanaf 1 november

Voor het openbaar vervoer is de coronapas niet nodig, en evenmin voor openbare diensten, scholen, winkels of winkelcentra, de werkplek of op betogingen die toegelaten zijn door de lokale autoriteiten.

Met het Covid Safe Ticket kan iemand aantonen dat hij volledig gevaccineerd is, recent negatief getest is of een herstelcertificaat heeft. Iedereen vanaf 16 jaar zal het CST moeten gebruiken. Voor ziekenhuizen, woonzorgcentra, residentiële zorginstellingen met kwetsbare personen en massa-evenementen ligt de grens op 12 jaar.

Wie de regels niet respecteert, riskeert een boete van 50 tot 500 euro. Voor eigenaars of uitbaters van een zaak of organisatoren van een evenement kan dat oplopen tot 2.500 euro.