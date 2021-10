Wat moet je weten over de "Slag om de Schelde"?

De Slag om de Schelde is ook in de familiegeschiedenis van Arnout Hauben een zwarte bladzijde. "De broer van mijn grootvader is daar als jonge soldaat gesneuveld. Hij was amper 21 en voorbestemd om beenhouwer te worden. Tijdens de verdediging van de haven is "onze Maurice" in Wilmarsdonk neergeschoten door de Duitsers."



"De Slag om de Schelde" is vanaf 15 oktober te bekijken op Netflix. Geïnteresseerden kunnen vanavond de trailer van de film twee keer per uur geprojecteerd zien op een scherm in het water, in de dokken naast het MAS.