Hoe betrouwbaar zijn wijn-apps in je zoektocht naar de perfecte fles? "De inspecteur" zoekt het voor je uit

Vivino is zonder twijfel de populairste wijn-app. Het bedrijf werd zo'n 10 jaar geleden opgericht door twee Denen die vaak radeloos voor het wijnrek stonden in de supermarkt. De twee dachten: "Is het geen goed idee om een app te maken die inzicht geeft in het aanbod en die mensen de kans geeft om de wijn te beoordelen en hun smaak met elkaar te delen?". Zo geschiedde.

Hans Koomen is countrymanager in België en Nederland. Hij vertelt bij "De inspecteur" waarom de app het zo goed doet. "Ons systeem is heel eenvoudig en de scores zijn ontzettend betrouwbaar dankzij onze grote community."

Sommige luisteraars van "De inspecteur" stellen zich vragen bij de betrouwbaarheid van de scores. Je kan toch foefelen door als handelaar verschillende profielen aan te maken en je eigen wijn 5 sterren te geven? Volgens Koomen is dat niet het geval. "We controleren onze ratings. We kijken wie een score geeft, waar die dat doet, op welk moment en met welk toestel."

Vivino verkoopt zelf ook wijn in de app. Is dat systeem wel betrouwbaar? Het is toch gemakkelijk om de wijn die je zelf verkoopt een betere score te geven? Koomen weerlegt dat argument. "Ja, we verkopen zelf ook wijn. Maar de score die je ziet, is wel de score die gegeven wordt door onze gebruikers. Dus als zo'n wijn een slechte rating krijgt, dan zal je dat ook zien."

Hilde maakt er wel nog een belangrijke opmerking bij. "Vivino is en blijft een commerciële speler. Als gebruiker laat je je gegevens achter in de databank. Het bedrijf ziet welke wijn je lekker vindt en kan je ook wijn aanraden. Het is logisch dat Vivino op die manier ook geld kan verdienen door wijn aan te prijzen die het bedrijf zelf verkoopt. Daar is niks mis mee, maar wees je er wel van bewust."