Wellense burgemeester wil referendum over fusie: "Iedereen gaf z'n mening al, nu is het aan de burgers"

"We moeten absoluut fusioneren met een andere gemeente", reageert bewoner Stijn met overtuiging. Dorpsgenoot Anita is dan weer minder zeker, maar is alvast tevreden met het referendum. "Ik vind het vooral belangrijk dat de Wellenaren betrokken worden." Patrick, die al 30 jaar in Wellen woont, is geen fan van het idee van een fusie. "Ik ben weggetrokken uit Zolder toen die gemeente fuseerde met Heusden. Dat beviel me toen niet echt. Ook nu niet: Wellen moet Wellen blijven, een gezellig dorp."

Als uit het referendum een 'ja' komt voor een fusie, is de vraag voor welke gemeente Wellen gaat. De relatie met burgemeester van Alken, Marc Penxten (N-VA), is na heel wat commotie over een stukje grondgebied nogal verzuurd. Kortessem kijkt op dit moment dan weer richting Diepenbeek om een mogelijke fusie te onderzoeken. "We moeten niet vooruit lopen op de feiten, maar als dat uit het referendum komt, dan moeten we de uitslag respecteren en de fusiegesprekken aangaan", benadrukt de Wellense burgemeester Robeyns.