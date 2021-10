Winkelbus rijdt voor het eerst door Rijkevorsel: "Gemakkelijk en gratis"

"Het idee is ontstaan toen we zagen dat in de deelgemeente Sint-Jozef bijna geen winkels meer zijn, enkel nog een bakker", vertelt schepen van Welzijn Bert Vangenechten op Radio 2 Antwerpen. "Via het winkelbusje willen we mensen die geen auto meer hebben of zelf niet meer rijden toch de mogelijkheid bieden om in het centrum en in winkelcentrum Breebos te geraken. Het is bovendien een win-winsituatie. De chauffeur is iemand van wijk-werken, dus we doen hier aan jobcreatie."