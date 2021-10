Zalmhaventoren in Rotterdam kroont zich met 215 meter tot hoogste woontoren in Benelux

De ontwikkeling van de toren begon in 2013. De eerste steen werd vijf jaar later gelegd. Voor de fundering van de hoogste toren werden 165 betonnen palen van 63 meter de grond ingeboord. "De Zalmhaventoren is het hoogste prefabgebouw ter wereld. Alle onderdelen van het complex, met uitzondering van het gestorte beton, zijn elders in elkaar gezet. Daarna werden ze vervoerd naar de Zalmhaven en daar geassembleerd", vertelt Edwin van Leeuwen, ontwikkelingsmanager van Amvest.