Zonhovense getuigt: "Ouders en kinderen in Pepinster hebben het 3 maanden na de overstromingen nog altijd moeilijk"

De organisatie "Zonhoven assisteert Pepinster" is ook nog altijd bezig met de inzameling van geld om mensen uit de getroffen gebieden te helpen. "We zijn nog altijd met acties bezig, vorige week is er nog een duathlon geweest op onze school waarbij we 800 euro verzameld hebben voor sportmateriaal in Pepinster, we proberen zo goed mogelijk te helpen waar we kunnen."