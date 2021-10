Verschillende doden bij nieuwe aanslag tijdens vrijddaggebed in sjiitische moskee in Afghanistan

De aanslag vond plaats tijdens het vrijdaggebed, traditioneel een druk moment. Afhankelijk van de bron is er sprake van zeker 7 tot al meer dan 30 doden. Er zijn ook verschillende gewonden. Omdat het druk was in de moskee, wordt gevreesd voor een groot aantal slachtoffers.

Wellicht gaat het opnieuw om een zelfmoordaanslag, zoals er de voorbije weken al veel zijn gepleegd. Nog maar een week geleden vond een soortgelijke aanslag plaats in een moskee in Kunduz, in het noorden van het land. Bij die aanslag vielen 46 doden en meer dan 140 gewonden. Ook deze aanslag was gericht tegen sjiitische gelovigen en werd later opgeëist door de Afghaanse tak van de terreurgroep IS.