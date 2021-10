Archeologen ontdekken Romeinse nederzetting in Ronse: "Vondsten van bijna 2.000 jaar oud"

De archeologen vermoeden dat ze ook een oude Romeinse tuin hebben ontdekt. "We hebben een aantal paalkuilen gevonden die een mooie rechte hoek vormen. En we wisten niet goed wat dat was", klinkt het bij de Hooghe. "Dat zou de afsluiting van een Romeinse tuin kunnen zijn."



De kans bestaat dat de villa's en tuin bij een grotere Gallo-Romeinse nederzetting hoorden in Ronse, vermoedelijk met een kern in de buurt van de huidige Sint-Hermesbasiliek in het centrum. Al is het volgens De hooghe moeilijk om dat allemaal terug te vinden. "Dat komt omdat die zone zich bevindt onder een weg."