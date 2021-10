AZ Sint-Jan Brugge betreurt opstappen Serruysziekenhuis: "Niet goed voor de patiënt"

Het stadsbestuur van Oostende gaat door met zijn plannen voor een ziekenhuisfusie. Het is de bedoeling dat er één groot ziekenhuis komt in Oostende door een fusie van het Serruysziekenhuis en het AZ Damiaan. Het Serruysziekenhuis is al jaren gefuseerd met het AZ Sint-Jan in Brugge. Het stadsbestuur heeft die band met het AZ Sint-Jan doorgeknipt om later tot één groot Oostends ziekenhuis te komen.

In een persmedeling betreurt het AZ Sint-Jan Brugge die beslissing: "Die defusie zorgt voor een nieuwe versnippering van het zorglandschap in de regio, wat de patiënt niet ten goede komt. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende was, is en blijft voorstander van één groot openbaar ziekenhuis, inclusief de samenwerking met het AZ Damiaan in Oostende. Dat is de beste garantie op een lokaal, laagdrempelig en betaalbaar aanbod, zowel in de basiszorg als in de zeer gespecialiseerde zorg."