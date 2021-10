Barbara Pas koele minnaar van e-commerce: "Waarom geen heffingen op camionetjes die pakjes komen afleveren?"

Voor Kamerfractieleider Barbara Pas (Vlaams Belang) is de discussie over de eventuele versoepeling van de nachtarbeid eigenlijk achterhaald, want die is vooral bedoeld voor de sector van de e-commerce. Volgens Pas hebben we daar sowieso de boot gemist. Ze ziet wel iets in een heffing op de bestelwagens die vanuit het buitenland hier pakketjes komen leveren.