BEKIJK - Stichting van Fernand Huts brengt plafondschilderingen van Jacob Jordaens na 200 jaar weer bijeen

We did it again, moet ondernemer Fernand Huts gedacht hebben. In Haarlem toont de Phoebus Foundation, de stichting die Huts als kunstverzamelaar 10 jaar geleden oprichtte, werken van Jacob Jordaens die de stichting de afgelopen jaren wist te verzamelen. Pronkstuk zijn de werken die Jordaens schilderde voor zijn eigen woning in Antwerpen, het Jordaenshuis.