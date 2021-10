Boekentillen brengen boeken en mensen samen in Halle

Burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) en schepen van Bibliotheek Kristof Merckx (CD&V) poseren trots voor de boekentil in het parkje aan Beverberg. Het is één van de acht locaties in Halle waar een boekentil staat. Schepen Merckx: "Het is hier echt een ontmoetingsplek voor de mensen uit de buurt. De ideale locatie dus om zo'n boekentil te plaatsen."

In de boekentil kunnen mogen verschillende spullen achter gelaten worden. "Boeken die nog niet versleten zijn, maar ook tijdschriften, cd's, dvd's en spelletjes. Die kunnen inwoners niet alleen brengen, maar ook meenemen. Dat is goed voor het milieu maar ook voor het sociaal contact hier in de stad."