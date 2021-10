Brandkast uit jaren 1920 van 1.100 kilogram zwaar te koop in kringwinkel Aalst

"Er staat een logo op de voorkant van de brandkast: J. Van den Bergh-Jouret Alost, een duidelijke verwijzing naar Aalst. We zijn dan op zoek gegaan naar iemand van de familie", vertelt Top. "Paul Jouret, een telg van de familie Van den Bergh, kon ons vertellen dat een voorouder in de jaren 20 een winkel had in 'coffres forts' (letterlijk vertaald: sterke koffers) in de Korte Zoutstraat. Dat was Jacobus of Jaak Van den Bergh."