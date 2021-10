Brandweer Veurne opgeroepen om drone te redden: "Hing vast aan dak van Sint-Niklaaskerk"

Donderdagavond rond 19 uur zat er voor de bestuurder van de drone niets anders op dan de brandweer te bellen. Die was met de drone aan het oefenen tussen de Appelmarkt en de Sint-Niklaasplaats vlak bij de kerk. Tijdens een onverwacht manoeuvre vloog de drone plots tegen de zijgevel van de kerk en bleef hij vastzitten op een hoogte van ongeveer 20 meter.

Voor de brandweer van Veurne was het een primeur: uitrukken om geen mensen of dieren, maar een drone te redden. Wellicht krijgt de eigenaar van de drone een gepeperde rekening toegestuurd. Het is ook niet duidelijk of de eigenaar het juiste brevet heeft om daar en in die omstandigheden te mogen vliegen met een drone.