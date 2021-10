Brits parlementslid van Conservatieve Partij neergestoken, verdachte aangehouden 

Het incident roept herinneringen op aan de moord op Jo Cox, het Labour-parlementslid dat in 2016 werd neergeschoten in Bristall in het noorden van Engeland. Cox werd aangevallen door een rechts-extremist op een burgerbijeenkomst in haar kiesdistrict en overleed aan haar verwondingen. De moord vond plaats enkele weken voor het referendum over de brexit.