Ieper kan weer ademhalen: na 18 maanden worden coronaregels voor Britse toeristen versoepeld

Stefaan Vanderstraete heeft als uitbater van Menin Gate Accommodation for Groups, een aantal verblijven waar heel veel Britten naartoe komen. "Vandaag kregen we goed nieuws te horen", zegt hij. "De versoepeling betekent dat de Britten hier weer binnenkort aan onze deur zullen staan. Ik zeg het luid en duidelijk: 11 november is terug van ons en de Britten. We gaan samen Wapenstilstand kunnen herdenken."

Eind oktober zou de versoepeling ingaan. De Britse jongeren, die moeten nog even wachten. Want in Groot-Brittannië kregen de jongeren maar 1 Pfizer-vaccin, terwijl de Belgische jongeren er 2 moeten hebben. Wanneer ook zij welkom zullen zijn, is nog niet duidelijk.