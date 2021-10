Politie vraagt hulp aan Brugse cafés om te voorkomen dat Engelse voetbalsupporters te dronken worden

Philippe Vandenabeele van Café Pick op de Eiermarkt vindt het een goede maatregel van de politie. “Voor ons is het een meerwaarde, want we kunnen iets extra verdienen door hun komst. Maar ze zijn zo’n zware bieren echt niet gewoon. Ze drinken nog altijd veel pils en als ze te dronken worden door sterke drank bestaat er een kans dat er iets wordt vernield in mijn zaak. Dan heb je ook kosten, dat is het allemaal niet waard”.

De cafébaas zal de Engelse supporters met open armen ontvangen. “Dit is volgens mij de beste manier. Ik neem wel mijn voorzorgen. Ik dek mijn prijslijsten af en haal de flessen sterke drank weg. Ik verkoop pils en frisdrank en breng ze niet op ideeën om iets sterker te drinken”, besluit hij.