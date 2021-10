Capaciteit van windmolens op zee verdriedubbeld: "Ons land is bij koplopers van productie windenergie"

Ons land is nu al een van de koplopers in de productie van elektriciteit op zee. "We hebben een kustlijn van 76 kilometer en zijn toch het vijfde land ter wereld met het meeste windenergie. Het land met het meeste windenergie is het Verenigd Koninkrijk met een kustlijn van 12.500 kilometer", zegt minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld).