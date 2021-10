Op Facebook en Twitter gaat de ronde dat er dit jaar meer oversterfte is in Europa dan in het voorgaande coronajaar 2020. Vooral dan bij mensen tussen 15 en 74 jaar zouden de overlijdens toenemen. Er is inderdaad wat meer oversterfte in die leeftijdscategorie. Die stijging is grotendeels te wijten aan de coronagolven die we dit jaar gehad hebben, voor de vaccinatiecampagnes op volle kracht waren. Ondertussen is er geen sprake meer van zo'n stijging.