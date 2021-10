Moeizame start voor coronapas in Brusselse horeca: "Niemand heeft gezegd dat ik dat moet vragen, ik ga dat niet doen"

Dat het niet voor alle uitbaters even duidelijk is, horen we ook bij een mannelijke caféuitbater die liever anoniem wenst te blijven. "Officieel weten wij van niets", legt hij uit. "Niemand heeft me gezegd dat ik zo’n ticket moet vragen. Als ik de kranten niet lees of niet naar tv kijk, weet ik van niets." Hij laat wel nog in het midden of hij het helemaal niet gaat gebruiken of gewoon niet al te grondig gaan controleren.