Dan toch geen sluitingsuur voor horeca in Turnhout: "Wel extra politiecontroles om amokmakers individueel aan te pakken"

De uitbaters zullen een lijst van de gekende amokmakers doorgeven aan de politie, die hen heel individueel zullen aanpakken. "Op vrijdag en zaterdag, op de uren die ertoe doen, zullen er extra combi's aanwezig zijn. Er komen ook nieuwe camera's in het straatbeeld die goed herkenbaar zijn", zegt Van Miert. "En de uitbaters van de jeugdcafés zullen in de nachtelijke uren aanwezig zijn om in de zaken zelf te boel te bekoelen indien nodig."

De burgemeester heeft ook al enkele personen een plaatsverbod opgelegd en dat zal hij blijven doen. Zij mogen dan een paar weken niet meer in de uitgaansbuurt in Turnhout komen. Over iets meer dan een maand zitten burgemeester en horeca opnieuw samen.