De Columbus stopt zondag definitief met rijden: "Ik kreeg zelfs complimenten van echte buschauffeurs"

Diepe ravijnen, korte bochten, smalle tunnels, het zorgde vaak voor spannende televisie met veel West-Vlaamse vloeken. “Dat zal ook in de laatste aflevering zo zijn”, grinnikt Lybaert. “We zijn naar Zwitserland geweest, het is dus weer de moeite. Maar dat is natuurlijk niet verwonderlijk. Want in mijn vrije tijd rijd ik daar nooit mee. Ik doe dat enkel tijdens de opnames.”