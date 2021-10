Duitse bondskanselier Angela Merkel neemt afscheid van België: van koning Filip krijgt ze grootlint in Leopoldsorde

De afscheidnemende Duitse bondskanselier Angela Merkel is vandaag op bezoek in ons land. Ze was uitgenodigd voor de lunch bij koning Filip in het kasteel van Laken, waar ze van hem het grootlint in de Leopoldsorde heeft gekregen. Ze heeft ook premier Alexander De Croo ontmoet, om terug te blikken op de goede betrekkingen tussen Duitsland en ons land de voorbije jaren. Vanavond is ze door De Croo uitgenodigd voor een concert onder leiding van dirigent Dirk Brossé.