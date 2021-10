Duitse regering zonder CDU stapje dichterbij? Socialisten, liberalen en groenen starten formele coalitiegesprekken

De liberalen en groenen kozen er daarom eerst voor om met elkaar aan tafel te gaan zitten, temeer omdat beide partijen op verschillende domeinen toch wel tegenovergestelde visies hebben. Daarna startten ze aftastende gesprekken op met de SPD.



Die waren blijkbaar positief, want de drie partijen maken nu bekend dat ze formele coalitiegesprekken zullen voeren. "We zijn ervan overtuigd dat we een ambitieus en duurzaam regeerakkoord kunnen sluiten", lieten ze in een gezamenlijk persbericht weten.