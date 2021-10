Vraag naar houtkachels stijgt: kan je zo de prijs van je energiefactuur drukken? En hoe zit dat met de milieunormen?

"Denk je eraan om deze winter over te schakelen op je houtkachel? Dan is het verstandig om na te gaan hoe oud je toestel al is. Hoe mooi het ook staat in je interieur, een oldtimerkachel – een kachel ouder dan 20 jaar – is geen goed idee, volgens Patrick Van den Bossche van Agoria. Ongeveer 35 procent van de kachels in ons land dateren van voor 2000. Die kachels stoten tot 13 keer méér fijn stof uit en zijn ook minder energie-efficiënt. “Vergelijk het met je wagen", stelt Van den Bossche. "Als je een auto hebt die ouder is dan 20 jaar, dan denk je allicht ook beter aan vervanging.” Je vernieuwt je oldtimerkachel dus beter door een milieuvriendelijker en energieperformanter model.