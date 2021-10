Vlaamse regering schrapt heffingen om energiefactuur te verlagen: maatregel moet elk gezin 50 euro opleveren  

Begin deze week liet Vlaams minister Demir weten dat ze ongeveer 200 miljoen euro wil vinden om de torenhoge energiefacturen naar beneden te halen. Nu is duidelijk hoe de Vlaamse regering dat concreet wil doen.

Het grootste deel komt van de openbare dienstverplichtingen van de netbeheerder, denk aan de straatverlichting. Die kosten zullen eenmalig uit de factuur gehaald worden. Het Energiefonds en de reserves daarvan zullen bijspringen, goed voor ruim 166 miljoen euro. Omdat de federale overheid 21 procent btw aanrekent op openbare dienstverplichtingen verdwijnt daardoor in totaal 201,6 miljoen euro uit de factuur, klinkt het.

De maatregel moet een gemiddeld gezin vanaf volgend jaar zo'n 50 euro per jaar opleveren: 43 euro plus de verlaging van de nettarieven. "We hebben ons vooral gefocust op gezinnen en alleenstaanden en op laagspanning, dat wil zeggen kleinere kmo's, buurtwinkels en cafés. Voor een gemiddeld verbruik komt dat ongeveer neer op een 50 euro", legt minister Demir uit.

De regering schrapt vanaf midden volgend jaar ook structureel een aantal premies die ze nu uitreikt, en die via onze elektriciteitsfactuur betaald worden. Een ervan is de subsidie voor een aardgasaansluiting voor wie een nieuw huis bouwt. Zo'n aansluiting laten leggen zal dus duurder worden. "Daardoor kan de regering vanaf 2023 34 miljoen euro uit de energiefactuur halen", aldus het kabinet-Demir.