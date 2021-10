Worden alleenstaanden écht fiscaal gediscrimineerd? Of lijkt dat alleen maar zo? Enkele feiten op een rij

Voor de rest zijn er enkele kleine forfaitaire belastingen die nadelig zijn voor alleenstaanden omdat gezinnen en alleenstaanden evenveel betalen. Denk aan de lokale huisvuilbelasting her en der, maar ook aan de provinciebelasting die de meeste provincies heffen. In Antwerpen bijvoorbeeld bedraagt die 40 euro, een nadeel van 20 euro voor alleenstaanden. Ook in Oost-Vlaanderen en Limburg betaalt een alleenwonende evenveel als een koppel.

Ook de waterfactuur discrimineert een beetje: het zogeheten vastrecht is de vaste vergoeding op je waterfactuur die losstaat van het verbruik. Elk gezin betaalt daarvoor 100 euro per jaar (exclusief btw). Per bewoner is er een korting van 20 euro per jaar (tot maximaal vijf bewoners). Een koppel betaalt dus 60 euro, een alleenwonende 80 euro.