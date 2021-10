Zeldzame editie van Harry Potter-boek verkocht voor 32.000 euro door... Harry Potter

Harry, afkomstig uit Waterlooville in Hampshire, was net 8 jaar toen het eerste boek uit de serie van J.K. Rowlings kaskraker-romans uitkwam. Zodra het boek was uitgekomen, moest hij mensen ervan overtuigen dat Harry Potter zijn echte naam was. "Mensen geloofden me gewoon niet", vertelt hij. "Toen ik nog een jonge voetballer was, dreigde een scheidsrechter met een rode kaart omdat ik zei dat mijn naam Harry Potter was. Toen ik mijn vrouw, Philippa, ontmoette op vakantie in Griekenland, geloofde ze me ook niet."