Vrouw die voormalige burgemeester Vliermaal oplichtte, krijgt gevangenisstraf van 15 maanden

Nu, 3 jaar later en 2 jaar na het overlijden van de burgemeester, kent de vrouw haar straf. Ze krijgt een gevangenisstraf van 15 maanden met uitstel en een boete van 1.200 euro. Daarbovenop moet ze aan de erfgenamen van Jos Werelds een schadevergoeding van meer dan 39.000 euro betalen. Voor verschillende waardevolle spullen die verdwenen uit de woning van de oud-burgemeester staat ze niet terecht, want er is niet genoeg bewijs om aan te tonen dat ze daar verantwoordelijk voor was.