Keukenpersoneel Imeldaziekenhuis verontwaardigd over televisieprogramma: "Ziekenhuiseten ongezond? Onze ijskasten zitten vol groenten en de vis is vers!"

Vandaag stond er koolvisfilet met romanescokool en puree op het menu. "Wat vind je dan in onze koelkasten? Verse aardappelen, waarvan we puree maken, vis die gisterenavond door onze visboer vers werd aangeleverd en een vissausje. Ik denk dat dat wel de nodige aandacht verdient. Patiënten kunnen trouwens kiezen uit een veel ruimer aanbod."

Dat alles heel zout zou zijn, weerlegt Irma, en is ook te zien aan een grote kar waar een twintigtal grote potten met kruiden op staan. "In de puree zit sowieso nootmuskaat en we koken zelfs met weinig zout. We doen er alles aan om met andere ingrediënten alles op smaak te brengen."

De patiënten mogen ook hun zegje doen over het eten. "We merken wel dat paëlla bijvoorbeeld wat te speciaal is voor sommige mensen. Onze chefs gaan geregeld eens horen bij patiënten wat ze graag zouden eten. We houden ook bij wat er op de plateaus terugkomt. Soms liggen er zelfs kaartjes op met een bedankingen en complimenten. Die gaan dan op het prikbord. Daar doen we het voor!"