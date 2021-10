Mollenaren mogen zelf de plaats van openbare fietspompen kiezen: "Willen zo meer fietsers de weg op"

De verkeersdienst maakt ruimte voor 11 extra fietspompen en herstelzuilen om verspreid over alle Molse gehuchten te plaatsen. "Een lekke band plakken, de hoogte van je fietszadel aanpassen, een los schroefje bijdraaien: het kan allemaal", vertelt de schepen. "We kregen de vraag van meerdere gehuchten om extra pompen te voorzien. En dat kunnen we alleen maar aanmoedigen, want we willen meer fietsers op de weg."