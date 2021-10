Inwoners van Vosselaar betalen 118 euro minder voor stroom

De verklaring voor de lage prijzen vindt zijn oorsprong in de jaren 70. Toen was er nog geen kabelnetwerk in Vosselaar. De toenmalige intercommunale in West-Vlaanderen kon toen een netwerk leveren. Fluvius West garandeerde toen een laag distributietarief en dat is nu, door een combinatie van verschillende factoren, nog altijd hetzelfde. Inwoners in Vosselaar betalen zo'n 118 euro minder voor stroom dan andere Kempische gemeentes. "Historisch zijn we bij het West-Vlaamse Fluvius West beland", vertelt de burgemeester van Vosselaar Gilles Bultinck (CD&V) op Radio 2 Antwerpen.