Goede raad voor je thermostaat: "De inspecteur" geeft 6 tips om die zo energiezuinig mogelijk te gebruiken

Een belangrijke tip die vaak over het hoofd wordt gezien: controleer de vochtigheid in de ruimte die je aan het verwarmen bent. Wanneer de vochtigheidsgraad boven de 60 procent stijgt, duurt het veel langer voor je verwarming op temperatuur is. Een vochtige ruimte verwarmen verbruikt namelijk veel meer energie dan een droge ruimte.

Zet dus elke ochtend even een raam of de achterdeur open - tenminste, als het niet regent - en wacht tot de vochtigheidsgraad gedaald is. Doe dat ook wanneer je je was laat drogen in de woonkamer of in de keuken. Want ook dat maakt je ruimte vochtig en leidt er dus toe dat je verwarming meer moet werken.

Via een vochtigheidsmeter of hygrometer weet je gemakkelijk of een ruimte te vochtig is. In sommige thermostaten zit zo'n meter ingebouwd. Heb je dat niet? Dan kan je er ook eentje apart kopen. Een vochtigheidsmeter kost tussen de 15 en 19 euro.

Sommige mensen doen net het tegenovergestelde en hangen een waterbakje aan hun chauffage tegen té droge lucht. Dat doe je beter niet. Waterbakjes helpen weinig tot niks aan de droogte en zijn bovendien een broeihaard van schimmels en bacteriën die slecht kunnen zijn voor je gezondheid.