Woordkunstenaar Jee Kast palmt geheimzinnig jeneversteegje in voor honderdste verjaardag stokerij

Wie nog meer van Jee Kast wil zien tijdens het aankomende weekend kan terecht in de Maastrichterstraat. “Het naslagwerk over jenever is ongelofelijk groot, wat maakt dat ik elk jaar gemakkelijk een nieuwe insteek kan verzinnen. Deze keer schreef ik een macaber maar ludiek sprookje over zeven prinsessen. Wat zij met het thema te maken hebben moet iedereen zelf komen ontdekken.”