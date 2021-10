Karus opent nieuwe familiekamer bij behandeling postnatale depressie

Tot nu toe werden alleen de moeder en de baby opgenomen in het Centrum Moeder en Baby. De partner mocht op bezoek komen. Nu betrekt het centrum de partner meer bij de zorg. "De familiekamer die we oprichtten was oorspronkelijk een tweepersoonskamer die we ingericht hebben als een kleine studio. Daar staat een tweepersoonsbed, een babybedje, verzorgingstafel en een apart sanitair. We vinden het heel belangrijk dat we een partner of vertrouwenspersoon kunnen inschakelen, zowel voor de baby als voor de moeder. Als het moeilijker gaat tussen de mama en de baby om zich te hechten kan de partner een brug vormen tussen hen. Als de moeder angstiger, verwarder of ongeruster wordt, dan kan de partner helpen om de situatie te stabiliseren."