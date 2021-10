Kortrijk krijgt het eerste detentiehuis van België, voor mensen met korte straffen en lager risico

Dententiehuizen zijn instellingen waar op kleinere schaal mensen met korte straffen (maximum 3 jaar) en een laag veiligheidsrisico hun straf uitzitten. Uit onderzoek blijkt dat gevangenen hierdoor een pak minder snel hervallen. Van Quickenborne wil uiteindelijk 15 detentiehuizen in België voor maximum 60 gedetineerden per detentiehuis. De eerste komt er dus in Kortrijk. Dat is niet zo verwonderlijk want Van Quickenborne is titelvoerend burgemeester van de stad.

Detentiehuizen zijn nodig om de toename van gevangenen én de overbevolking in gevangenissen tegen te gaan. Zeker wanneer vanaf 1 december 2021 ook korte straffen onder 3 jaar uitgevoerd worden.