Recordaantal studenten schrijft zich in aan KU Leuven: "Opvallend veel buitenlandse studenten"

Dat laatste ziet de universiteit ook duidelijk in de cijfers. Dit jaar kreeg de KU Leuven 16,76% meer inschrijvingen van buitenlandse studenten in vergelijking met het vorige academiejaar. Al is die forse stijging voor een deel te verklaren door de coronapandemie. Studierichtingen die het opvallend goed doen zijn architectuur en interieurarchitectuur, daar is 26 procent meer studenten ingeschreven dan vorig jaar. Ook de richtingen rechten, criminologie, politieke wetenschappen en kinesitherapie blijven erg populair.