BEKIJK - "Geen aardrijkskunde, ook leraar wiskunde is nu uitgevallen": leerlingen getuigen over nijpend lerarentekort 

"We hebben geen leerkracht voor Frans, aardrijkskunde en natuurwetenschappen." Dixit Sil, 15 jaar. Of: "We hebben twee weken wiskunde gehad, maar nu is dat ook weggevallen." Aan het woord is Lander, ook 15 jaar. Het lerarentekort begint zich stevig te laten voelen in onze klassen. Leerlingen van het secundair onderwijs getuigenis bij VRT NWS hoe het er momenteel aan toegaat in de klas.