Lerarentekort zorgt voor problemen bij Don Bosco in Halle: "Sommige leerlingen hebben dit schooljaar nog geen uur wiskunde gekregen"

Pedagogisch directeur Wim Verdeyen schetst het probleem. "Toen we in september aan het schooljaar begonnen stonden 200 van de 4000 lesuren nog open. Dat tekort hebben we vandaag kunnen terugdringen naar 80 lesuren, maar intussen zijn we wel al midden oktober. Zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt."

In de praktijk wil dat zeggen dat sommige leerlingen sinds het begin van het schooljaar over bepaalde vakken nog niet één uur les hebben gekregen. "Het probleem situeert zich bij heel wat vakken zoals wiskunde, aardrijkskunde, godsdienst, Engels en Frans. Dat zijn dus niet alleen éénuursvakken die wegvallen, maar even goed vakken waarover bepaalde leerlingen zes of acht uur per week les horen te krijgen."