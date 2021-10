Leuvenaar schenkt kookschrift uit 1803 aan stadsarchief: "Je krijgt compleet beeld van wat mensen vroeger aten"

"Naast mijn interesse in het verleden, heb ik ook een passie voor de eet- en drinkcultuur", vertelt geschiedkundige Sebastiaan Cloet. "Ik ben dus vaak op zoek naar unieke, historische stukken die daarmee te maken hebben. Zo ben ik eind 2019 via een Canadese website op dit speciale schriftje uit 1803 gestoten. Dat bleek een kookschriftje te zijn van een Leuvens gezin uit die tijd. Gelukkig was het iemand uit Hasselt die het schriftje te koop aanbood via die website. Ik heb niet getwijfeld en het gekocht."

Volgens Cloet vertelt de inhoud van het schriftje heel veel over het leven toen. "In het schriftje zie je de boodschappenlijstjes van dag tot dag voor de maanden januari tot oktober 1803. Aan de dingen die er gekocht moesten worden, kan je zien dat het schriftje toebehoorde aan een gezin uit de hogere klasse. Tien maanden lang kunnen we volgen wat dat gezin van 6 à 7 personen dagelijks at. Bovendien leer je ook weer iets bij over het Leuvense dialect van toen."