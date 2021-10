Politie regio Roeselare verdubbelt personeel om cybercriminaliteit te bestrijden 

Uit de politiecijfers van het coronajaar 2020 blijkt dat cybercriminaliteit met 50 procent is gestegen. Volgens commissaris Curd Neyrinck heeft dat te maken met het winkelgedrag. “Door de lockdowns waren mensen aangewezen op online aankopen. Daar schuilt veel gevaar in, want criminele organisaties spelen daarop in. Bepaalde pakjes komen dan niet toe. We willen de mensen waarschuwen om niet zomaar op een link te klikken. Als je twijfelt aan een bepaalde sms of mail, bel dan de politie.”

Het team van de Roeselaarse politie, dat tot nu toe oplichting via het internet bestrijdt, bestaat uit 2 mensen. Dat worden er 4, waarvan 1 iemand specifiek de geldstromen zal volgen.