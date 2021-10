Museum Hof van Busleyden verspreidt kunstwerken in Mechelse binnenstad om meer bezoekers te lokken

Het Hof Van Busleyden opende ruim drie jaar geleden de deuren en het trekt zo'n 50.000 bezoekers per jaar. Dat aantal zouden ze graag de hoogte in zien gaan. "We zouden dat graag optrekken naar 75.000 duizend bezoekers per jaar", vertelt schepen van cultuur Björn Siffer.

In de verschillende kerken in de stad zullen er bijvoorbeeld werken hangen uit de stedelijke erfgoedcollectie. "Die werken zijn anders niet zichtbaar voor de Mechelaar omdat ze niet in het museum passen. Dat gaat over stukken van onder andere Rik Wouters. Een unieke kans dus om ze eens te bekijken, zegt Siffer nog.