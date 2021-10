Natuurgebied De Kevie krijgt extra troef met nieuwe avontuurlijke wandelbrug over de Jeker

"Wij investeren al jaren in de natuurgebieden in Tongeren, en zeker aan de De Kevie geven we graag aandacht", steekt schepen van milieu Patrick Jans van wal. Steeds meer bezoekers vinden hun weg naar De Kevie en daardoor merkten ze de nood aan een veilige en begeleidende infrastructuur. "We willen de wandelaars en vooral de kinderen weg houden bij de drukke Neremweg. Door de belevingsbrug kunnen we de oversteek maken in het natuurgebied zelf en komen wandelaars niet meer met verkeer in contact."