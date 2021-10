Oude zandgroeve in Kerkom wordt natuurgebied: "Nieuwe thuis voor zeldzame dieren"

Begin jaren 90 waren er plannen om de groeve te gaan gebruiken als stortplaats voor huishoudelijk afval. Na protest van de inwoners werd uiteindelijk van die plannen afgezien en beslist om de groeve op lange termijn om te vormen tot een natuurgebied. De voormalige groeve wordt sindsdien opgevuld met steenpuin en niet-vervuilde grond.

Nu de groeve bijna volgestort is, heeft Natuurpunt samen met de eigenaars en de gemeente een plan van aanpak uitgetekend. "We willen de zandgroeve een nieuwe toekomst geven als natuurgebied voor de inwoners. We gaan in het gebied ongeveer 6 hectare bos aanplanten, mooie graslanden aanleggen en we zorgen ook voor een waterpartij waar zeldzame dieren leven", vertelt Pieter Abts van Natuurpunt.

Voor de kenners: het natuurgebied moet ook ruimte bieden aan andere zeldzame dieren zoals de geelgors, de oeverzwaluw, de roodborsttapuit, de iepenpage en de rugstreeppad. In 2028 moet het natuurgebied volledig klaar zijn omdat de vergunning van de eigenaar dan afloopt. Intussen wordt elk afgewerkt stukje ingericht als natuurgebied. Nu zondag wordt al een eerste wandelpad opengesteld voor het publiek.