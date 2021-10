Nederlandse vrachtwagen vol zuivelproducten kantelt in Wetteren in gracht

Op de gewestweg N462 is in Westrem bij Wetteren een vrachtwagen in de gracht beland. De chauffeur had net geladen bij zuivelbedrijf Inex in Bavegem en was op de terugweg naar Nederland. Op een recht stuk weg in de Westremstraat raakte de vrachtwagen met de wielen in de graskant waarop de truck kantelde. De chauffeur slaagde er op eigen houtje in om uit zijn cabine te klauteren. Later op de dag wordt de vrachtwagen overgeladen. Dat zal voor grote hinder zorgen op de gewestweg.