Netflixpersoneel dreigt met staking na transfobe uitspraken van comedy-ster Dave Chappelle

Aanleiding van de onrust bij Netflix is “The closer”, de nieuwe show van de populaire komiek Dave Chappelle die sinds 5 oktober op Netflix te bekijken is. In die show steekt Chappelle de draak met de LGBTQ+-gemeenschap, vooral met de t in die afkorting, die staat voor de transpersonen, mensen wiens genderidentiteit niet overeenkomt met hun geboortegeslacht.

“Gender is een feit”, zegt Chappelle. “Iedere mens in deze zaal, iedere mens op aarde is door de benen van een vrouw gepasseerd om op aarde te komen. Dat is een feit. Nu zeg ik niet dat transvrouwen geen vrouwen zijn; ik zeg alleen dat de vagina’s die ze hebben… Je weet wat ik bedoel.”

Die uitspraak veroorzaakte niet alleen deining bij de Netflixkijkers, maar ook bij de medewerkers van het streamingplatform. Terra Field, een transvrouw die voor Netflix werkt, schroomde niet en uitte daags na de premiere haar ongenoegen in een uitgebreid draadje op Twitter, waarin ze transpersonen opsomde die dit jaar gedood werden.